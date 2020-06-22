Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ortaya çıktı! Skandal görüntülerin ardından…

Yıllar önce Bodurm'da bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz halde görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu, uzun süre sonra ortaya çıktı. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bodrum'da yaşamaya başlayan Murat Başoğlu, bir süre önce futbolcu Ali Turan'ın eşiyle birliktelik yaşadığı haberiyle gündeme gelmişti. Başoğlu şimdi de yeni sevgilisiyle birlikte görüntülendi.