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Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ortaya çıktı! Skandal görüntülerin ardından…

Yıllar önce Bodurm'da bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz halde görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu, uzun süre sonra ortaya çıktı. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bodrum'da yaşamaya başlayan Murat Başoğlu, bir süre önce futbolcu Ali Turan'ın eşiyle birliktelik yaşadığı haberiyle gündeme gelmişti. Başoğlu şimdi de yeni sevgilisiyle birlikte görüntülendi.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 13:00
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Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ortaya çıktı! Skandal görüntülerin ardından…

Murat Başoğlu, bir teknede yeğeniyle uygunsuz halde görüntülenmesinin ardından peş peşe skandallara imza atmıştı.

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Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ortaya çıktı! Skandal görüntülerin ardından…

Yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten boşanan Başoğlu'nun futbolcu Ali Turan'ın eşi Rana Altuntaş ile görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ortaya çıktı! Skandal görüntülerin ardından…

Yasak bir aşka daha imza atan ikilinin ilişkilerinin evli oldukları dönemde başladığı öğrenildi.

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Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ortaya çıktı! Skandal görüntülerin ardından…

O günden beri Bodrum'da inziva hayatı yaşayan 52 yaşındaki sunucu, üç yıldır İstanbul'a gelmemişti.

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Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ortaya çıktı! Skandal görüntülerin ardından…

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; hakkında 'hayasızca davranışta' bulunmak suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, önceki gün yeni sevgilisiyle birlikte Bodrum görüntülendi.