Müge Anlı’da esrarengiz olay! Sırra kadem basan Selin Öztürk öldürüldü mü? Kavga edilen ıssız alan...

Selin'in annesi Yeliz Karalar, kızının kaybolmasında oğlu Furkan ve eski eşi Murat'ı suçladı ve programda çarpıcı ifadeler kullandı. Selin'in annesi, "Kızımın hayatından endişeleniyorum. Ben daha önce gelirdim. Ancak babası ve abisi beni hep engelledi. Furkan'ı telefonla konuşurken duyanlar olmuş. Furkan, 'Şüpheleri üzerimizden attık. Baba bizden hiçbir şey anlayamazlar' demiş" ifadelerini kullandı.