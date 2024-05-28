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Müge Anlı'da esrarengiz olay! Sırra kadem basan Selin Öztürk öldürüldü mü? Kavga edilen ıssız alan...

Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk'ün akıbeti merak konusu oluyor. 22 yaşındaki Selin Öztürk, "Babama gidiyorum" diyerek evden çıktı. Ancak bir daha geri dönmedi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 16 Nisan Salı günü kaybolan genç kızın ailesi, kızlarını bulmak için çareyi Müge Anlı'nın programına başvurdu. Anne Yeliz Karalar, kızının kaybolmasının ardından derin bir endişe içinde olduğunu belirterek, Müge Anlı'nın yardımıyla Selin'i bulmayı umut ettiklerini dile getirdi. Programın bugünkü yayınında ortaya çıkan iddialar, Selin'in hayati tehlikesinin olabileceğini düşündürdü. İşte Selin Öztürk olayının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 12:18
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Müge Anlı’da esrarengiz olay! Sırra kadem basan Selin Öztürk öldürüldü mü? Kavga edilen ıssız alan...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 20 Nisan günü "Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim." diyerek evden çıkan Öztürk'e ulaşamayan anne Yeliz Karalar, Müge ANlı'nın programına başvurdu.

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Müge Anlı’da esrarengiz olay! Sırra kadem basan Selin Öztürk öldürüldü mü? Kavga edilen ıssız alan...

Selin'in annesi Yeliz Karalar, kızının kaybolmasında oğlu Furkan ve eski eşi Murat'ı suçladı ve programda çarpıcı ifadeler kullandı. Selin'in annesi, "Kızımın hayatından endişeleniyorum. Ben daha önce gelirdim. Ancak babası ve abisi beni hep engelledi. Furkan'ı telefonla konuşurken duyanlar olmuş. Furkan, 'Şüpheleri üzerimizden attık. Baba bizden hiçbir şey anlayamazlar' demiş" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’da esrarengiz olay! Sırra kadem basan Selin Öztürk öldürüldü mü? Kavga edilen ıssız alan...

Müge Anlı, Selin'in kayboluşuyla ilgili önemli bir gelişme olarak Selin'in arkadaşı Merve'nin söylediklerinin yayın ihbarı olarak kabul edildiğini açıkladı.

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Müge Anlı’da esrarengiz olay! Sırra kadem basan Selin Öztürk öldürüldü mü? Kavga edilen ıssız alan...

Anlı, "Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirleri ekipleri savcılık talimatı ile harekete geçtiler. Muhammet Kaya, Tolga Bayram, Mert Kacar, Merve Uzun ve Murat Budakoğlu'nu ifadeye çağırdılar" dedi.

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Müge Anlı’da esrarengiz olay! Sırra kadem basan Selin Öztürk öldürüldü mü? Kavga edilen ıssız alan...

İddialar üzerine Furkan, "Annemin de kardeşimin de allah belasını versin. İkisini de görmek istemiyorum. Kardeşimin hayatını mahvettin sen" şeklinde konuştu.