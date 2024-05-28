28 Mayıs 2024, Salı
Müge Anlı'da esrarengiz olay! Sırra kadem basan Selin Öztürk öldürüldü mü? Kavga edilen ıssız alan...
Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk'ün akıbeti merak konusu oluyor. 22 yaşındaki Selin Öztürk, "Babama gidiyorum" diyerek evden çıktı. Ancak bir daha geri dönmedi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 16 Nisan Salı günü kaybolan genç kızın ailesi, kızlarını bulmak için çareyi Müge Anlı'nın programına başvurdu. Anne Yeliz Karalar, kızının kaybolmasının ardından derin bir endişe içinde olduğunu belirterek, Müge Anlı'nın yardımıyla Selin'i bulmayı umut ettiklerini dile getirdi. Programın bugünkü yayınında ortaya çıkan iddialar, Selin'in hayati tehlikesinin olabileceğini düşündürdü. İşte Selin Öztürk olayının detayları...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 12:18
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