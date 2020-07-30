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Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok faili meçhul cinayeti aydınlatan ve kayıpları bulan Müge Anlı, imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleriyle insanların yardımına koşan Müge Anlı, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la birlikte başlattığı aşevi kampanyasıyla da insanların yardımına koşuyor. İzleyicilerin desteğiyle bugüne kadar 6 aşevi için bağış toplayan Müge Anlı, gelen yardımlarla birlikte 2 yeni aşevini daha hayata geçirdi. Müge Anlı'nın başlattığı yardım kampanyasında Kızılay'a 8 mobil aşevi bağışlandı.

Giriş Tarihi: 30.07.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 16:26
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Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor!

Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleriyle insanların yardımına koşan Müge Anlı, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la birlikte başlattığı aşevi kampanyasıyla da insanların yardımına koşuyor. İzleyicilerin desteğiyle bugüne kadar 6 aşevi için bağış toplayan Müge Anlı, gelen yardımlarla birlikte 2 yeni aşevini daha hayata geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor!

İzleyicileriyle birlikte el ele veren Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay'ın işbirliği ile aşevi kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında "7 milyon 816 bin 476 TL" bağış toplanmıştı. Bu rekor bağışla; ikisi yerleşik, altısı mobil olmak üzere 8 "Müge Anlı ile Dostları Aşevi" bağışlanmıştı. Bağış kampanyasının ilk mobil aşevi, Ocak ayında 6.8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'a gitmişti ve depremzedelere 3 öğün yemek hizmeti vermişti.

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Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor!

Öte yandan Gaziantep'te inşa edilen yerleşik aşevi de geçtiğimiz günlerde hizmete girmişti ve pandemi kısıtlamasının devam ettiği dönemlerde ev ev muhtaçlara ve yaşlılara yemek dağıtımı yapılmıştı. Hala her gün bin 600 vatandaşa 3 öğün yemek vermeye devam ediyor.

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Müge Anlı ve Dostları Aşevi büyümeye devam ediyor!

Dün ise iki mobil 'Müge Anlı ile Dostları Aşevi' TIR'ı daha Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine hizmet için Müge Anlı stüdyosundan yola çıktı. Aşevi TIR'larını Müge Anlı ile birlikte Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Sosyal Hizmet İçerme Programları Müdürü Suat Çakmak tanıttı. Geriye kalan biri yerleşik, üçü mobil aşevi, Eylül ayında hizmete girecek.