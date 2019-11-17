17 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı'nın memleketi

Müge Anlı nereli? sorusu internet dünyasında en çok arananlar arasına girdi. ATV ekranlarında 12 yıldır sürdürdüğü programı ile birçok katilin bulunmasını, kayıpların bulunmasını ve faili meçhul cinayetlerin çözülmesini sağlayan Müge Anlı, sevenleri tarafından ilgi odağı oldu. Müge Anlı'nın özel hayatını mercek altına alan sevenleri nereli olduğu merak etti? Müge Anlı nereli? sorusunun sorulmasının ardından ünlülerin memleketleri sizler için hazırlandı. Peki Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı ve ünlülerin memleketleri..

Giriş Tarihi: 17.11.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 13:32
  • 1
  • 33
Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı'nın memleketi

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı'nın nereli olduğu merak konusu oldu. Müge Anlı nereli? sorusunun internet dünyasında araştırılmaya başlanmasının ardından ünlülerin memleketleri derlendi. Peki Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı ve ünlülerin memleketleri..

  • 2
  • 33
Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı'nın memleketi

Akın Akınözü – Ankara

  • 3
  • 33
Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı'nın memleketi

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

  • 4
  • 33
Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı'nın memleketi

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

  • 5
  • 33
Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı'nın memleketi

Cüneyt Arkın – Eskişehir