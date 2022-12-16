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Haberler Galeri Merve Boluğur’dan boşanan Mert Aydın sessizliğini bozdu! Ayrılığın perde arkasını anlattı

Merve Boluğur’dan boşanan Mert Aydın sessizliğini bozdu! Ayrılığın perde arkasını anlattı

Mert Aydın Merve Boluğur'la ayrılığının ardından ilk kez konuştu. Sanat dünyasının en kısa evliliklerinden birine imza atan Mert Aydın ayrılığın perde arkasını anlattı. Boşanmanın ardından ünlü oyuncuyla görüşmeye devam eden ünlü isim, "Merve ile arkadaşız. Benim için çok kıymetli. Arkadaş olduğumuz için görüşüyoruz. Bakarsınız tekrar birlikte oluruz." diyerek barışma sinyali verdi. İşte Mert Aydın'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 09:32
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Merve Boluğur’dan boşanan Mert Aydın ilk kez konuştu! Ayrılığın perde arkasını anlattı

Bu senenin en konuşulan birlikteliklerinden biri oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın çifti oldu. Kısa sürede evlenme kararı alan çift, 40 günlük evliliklerinin ardından ayrıldı.

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Merve Boluğur’dan boşanan Mert Aydın ilk kez konuştu! Ayrılığın perde arkasını anlattı

Evlilikleri kadar boşanmaları da gündemden düşmedi. Medyanın en merak edilen ismi Mert Aydın ayrılığın detaylarını Sabah yazarı Tuba Kalçık'a anlattı. İşte o yazı…

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Merve Boluğur’dan boşanan Mert Aydın ilk kez konuştu! Ayrılığın perde arkasını anlattı

"MERVE BENİM İÇİN KIYMETLİ"

"Merve ile biz her şeyden önce arkadaşız" diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

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Merve Boluğur’dan boşanan Mert Aydın ilk kez konuştu! Ayrılığın perde arkasını anlattı

"Merve çok kıymetli bir insan benim için. Evet, evlilik olarak yollarımızı ayırdık ama arkadaşız. Ben medyanın gündemine böyle haberlerle gelmek istemiyorum.

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Merve Boluğur’dan boşanan Mert Aydın ilk kez konuştu! Ayrılığın perde arkasını anlattı

"REKLAM YAPIYORMUŞ İMAJI ÇİZMEK İSTEMİYORUM"

Gayet sıradan yaşayan biriyim. İlişkimizde Merve göz önünde olan isimdi, o yüzden birlikteliğimiz basında yer aldı. Ama ayrıldık.