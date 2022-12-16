Merve Boluğur’dan boşanan Mert Aydın sessizliğini bozdu! Ayrılığın perde arkasını anlattı

Mert Aydın Merve Boluğur'la ayrılığının ardından ilk kez konuştu. Sanat dünyasının en kısa evliliklerinden birine imza atan Mert Aydın ayrılığın perde arkasını anlattı. Boşanmanın ardından ünlü oyuncuyla görüşmeye devam eden ünlü isim, "Merve ile arkadaşız. Benim için çok kıymetli. Arkadaş olduğumuz için görüşüyoruz. Bakarsınız tekrar birlikte oluruz." diyerek barışma sinyali verdi. İşte Mert Aydın'ın açıklamaları...