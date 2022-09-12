12 Eylül 2022, Pazartesi
Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğün tarihi belli oldu! Jet hızıyla evleniyor
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'dan sürpriz haber! Kısa süre önce birliktelik yaşamaya başlayan Merve Boluğur ve Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde evlilik kararı almıştı. Kısa sürede evlenmeye karar veren ikili, nikah için de hızlı davrandı. Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğün tarihi belli oldu.
Giriş Tarihi: 12.09.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 14:36
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