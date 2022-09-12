12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğün tarihi belli oldu! Jet hızıyla evleniyor

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğün tarihi belli oldu! Jet hızıyla evleniyor

Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'dan sürpriz haber! Kısa süre önce birliktelik yaşamaya başlayan Merve Boluğur ve Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde evlilik kararı almıştı. Kısa sürede evlenmeye karar veren ikili, nikah için de hızlı davrandı. Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğün tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 14:36
  • 1
  • 24
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın düğün tarihi belli oldu! Jet hızıyla evleniyor

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın düğün tarihi belli oldu! Jet hızıyla evleniyor

Kısa süre önce müzisyen DJ Mert Aydın ile aşk yaşamaya başlayan Boluğur, evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaşmıştı.

  • 3
  • 24
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın düğün tarihi belli oldu! Jet hızıyla evleniyor

Boluğur tektaşı ile paylaşım yapıp altına "said yes kocam" notunu düşerken, Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı.

  • 4
  • 24
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın düğün tarihi belli oldu! Jet hızıyla evleniyor

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi alan Merve Boluğur'un düğün tarihi belli oldu. Çift, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girecek

  • 5
  • 24
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın düğün tarihi belli oldu! Jet hızıyla evleniyor

DJ MERT AYDIN KİMDİR?

6 Mart 1987, İstanbul'da doğan Mert Aydın, 14 yaşındayken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başladı. Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamış. Ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar.