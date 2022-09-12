Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğün tarihi belli oldu! Jet hızıyla evleniyor

Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'dan sürpriz haber! Kısa süre önce birliktelik yaşamaya başlayan Merve Boluğur ve Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde evlilik kararı almıştı. Kısa sürede evlenmeye karar veren ikili, nikah için de hızlı davrandı. Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğün tarihi belli oldu.