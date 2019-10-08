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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz aşkı kanıtlandı! Sevgili değiliz demişti…
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz ile görüntülenmişti. 'Aşk yaşamıyoruz, sadece arkadaşız' diyen Erbil soruları yanıtsız bırakmıştı. Dün objektiflere yansıyan Alisa Nasya Erbil'in aksine soruları yanıtladı. Sessizliğini bozan Alisa Nasya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.10.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 13:38
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