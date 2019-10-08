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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz aşkı kanıtlandı! Sevgili değiliz demişti…

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz ile görüntülenmişti. 'Aşk yaşamıyoruz, sadece arkadaşız' diyen Erbil soruları yanıtsız bırakmıştı. Dün objektiflere yansıyan Alisa Nasya Erbil'in aksine soruları yanıtladı. Sessizliğini bozan Alisa Nasya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 13:38
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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz aşkı kanıtlandı! Sevgili değiliz demişti…

235 gün hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra iyileşen ve hastaneden çıkan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı kötü günlerin ardından önceki gece, 22 yaşındaki Alisa Nasya Deniz ile bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz aşkı kanıtlandı! Sevgili değiliz demişti…

Alisa Nasya Deniz ile ilgili sorulan aşk sorularını Mehmet Ali Erbil cevapsız bıraksa da Alisa arabaya binerken önce muhabirlere 'çekmeyin arkadaşlar' dedi. Daha sonra da arabadan seslenerek '2 yıldır birlikteyiz ve çok mutluyuz' dedi.

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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz aşkı kanıtlandı! Sevgili değiliz demişti…

Alisa'nın bu sözleri kafa karıştırırken elindeki alyans da dikkat çekti. Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Nasya, 'Sakladığım, gizlediğim bir şey yok. Her şey şuan da yolunda. Mehmet Ali fizik tedaviye devam ediyor. Evlilik durumu yok, yüzüğümü kendim aldım.' ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz aşkı kanıtlandı! Sevgili değiliz demişti…

Alisa Nasya, Mehmet Ali Erbil hastanedeyken şöyle bir paylaşımda bulunmuştu:

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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz aşkı kanıtlandı! Sevgili değiliz demişti…

"Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum, hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun... 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın.