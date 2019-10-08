Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz aşkı kanıtlandı! Sevgili değiliz demişti…

Alisa'nın bu sözleri kafa karıştırırken elindeki alyans da dikkat çekti. Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Nasya, 'Sakladığım, gizlediğim bir şey yok. Her şey şuan da yolunda. Mehmet Ali fizik tedaviye devam ediyor. Evlilik durumu yok, yüzüğümü kendim aldım.' ifadelerini kullandı.



