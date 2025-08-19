Mauro Icardi’nin yeni sevgilisi China Suarez Wanda Nara ile aynı kuaföre gidince ortalık karıştı

19 Ağustos 2025, Salı

Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra China Suarez ile mutlu bir ilişki yaşayan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmüyor. Icardi, Suarez ile evlilik yolunda ilerlerken boşandığı eski eşi Wanda Nara'nın hayatlarına olan etkisi devam ediyor. Son olarak Nara'nın kıskançlık hamlesini gündeme bomba gibi düştü.

19.08.2025 09:19
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin başı eski eşi Wanda Nara ile yine dertte. Icardi'nin yeni sevgilisi China'nın, Wanda'nın bir dönem gittiği kuaföre saçını yaptırması kıskançlık krizine neden oldu.

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberi şu şekilde:

Aşk güzel bir duygu... Muhakkak... Ama saplantı işin içine girerse oradan hemen uzaklaşmak gerek... Zira bu duygunun en tehlikeli tarafı saplantının dillere destan bir aşk sanılıyor olması...

Oysa o kabullenilmeyen egodan başka bir şey değil... Bir nevi toksik ilişki aslında... Şimdi buna nereden geldiğimi soracak olursanız anlatayım.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda tüm dünya basınının konuştuğu olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı Wanda Nara ile... Sonrasında Chiana Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi, "Aradığım aşkı buldum" diyerek methiyeler düzmeye başladı sevgilisine...

Uzun zamandır birlikte yaşayan çiftin aşkları ise bir kişiyi oldukça rahatsız ediyor, o da Wanda Nara...

Geçtiğimiz akşam sosyal medyada gezinirken ilginç bir karalama kampanyasına şahit oldum.

Ünlü kuaför Emre Tunç hakkında sosyal ve dijital medyada değişik bot hesaplardan kötü yorumlar ve blokları görünce durum dikkatimi çekti. Olayın aslını araştırayım derken işin tamamen bilinçli bir dijital linç girişimi olduğunu öğrendim.

Mevzuya gelince; Icardi, Galatasaraylı futbolcuların kuaförü Emre Tunç'u saç kesimi için Ulus'taki evine çağırıyor. Sonrasında sevgilisi China Suarez de kuaför hizmeti almak isteyince Emre Tunç ekibiyle eve gidiyor. Hem Icardi hem de China saç ve bakım hizmetlerini aldıktan sonra China, Tunç'a jest olsun diye kendi dijital platformlarında paylaşımda bulunuyor.

Bu paylaşımları görüp kıskançlık krizine giren eski eş Wanda Nara, Arjantin'deki bot hesaplardan para ile hizmet satın alıp kuaför Emre Tunç'un dijital platformlardaki hesaplarına siber saldırıda bulunuyor.

Hem spam'lar göndertip hem de kötü yorumlar yaptıran Wanda Nara, Icardi ve China'ya rahatsız etmek için kuaförlerine saldırıyor.

Alın size toksikliğin dibi... Düşman başına anlayacağınız.

