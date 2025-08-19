19 Ağustos 2025, Salı
Mauro Icardi’nin yeni sevgilisi China Suarez Wanda Nara ile aynı kuaföre gidince ortalık karıştı
Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra China Suarez ile mutlu bir ilişki yaşayan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmüyor. Icardi, Suarez ile evlilik yolunda ilerlerken boşandığı eski eşi Wanda Nara'nın hayatlarına olan etkisi devam ediyor. Son olarak Nara'nın kıskançlık hamlesini gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 19.08.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 09:19