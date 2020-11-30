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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maria ile Mustafa’ya bomba transfer! Ceyhun Mengiroğlu Mustafa’ya rakip olarak geliyor Maria ile Mustafa’ya bomba transfer! Ceyhun Mengiroğlu Mustafa’ya rakip olarak geliyor
Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın kadrosuna bomba bir transfer gerçekleşti. Yakışıklı oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, diziye 14. bölümde Görkem karakteriyle dahil oldu. Mustafa'ya rakip olarak diziye katılan Mengiroğlu Maria ile Mustafa'nın kadrosuna katıldığı için çok heyecanlı olduğunu söylerken, rolü için "Görkem karakteri, Candemirler'e zor zamanlar yaşatacak gibi duruyor" dedi.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 14:42
Atv ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'ya Ceyhun Mengiroğlu dahil oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görkem karakteriyle diziye 14. bölümde katılan başarılı oyuncunun, yeni bölüm tanıtımlarında görülmesi sosyal medyada merak uyandırdı.
Kapadokya'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Mengiroğlu; "Maria ile Mustafa severek takip ettiğim bir diziydi. Bu diziye böyle güzel bir karakter ile katıldığım için heyecanlıyım. Görkem karakteri, Candemirler'e zor zamanlar yaşatacak gibi duruyor" dedi.
Maria ile Mustafa'nın kadrosuna katılmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ceyhun Mengiroğlu, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Mengiroğlu hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun yaşını merak etti. İşte Maria ile Mustafa'nın yeni yıldızı Ceyhun Mengiroğlu ve birçok ünlü ismin yaşı…
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
26 Temmuz 1979