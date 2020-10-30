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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in o fotoğrafı ilgi odağı oldu! Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in o fotoğrafı ilgi odağı oldu!
Atv ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May, geçtiğimiz gün Kapadokya'nın eşsiz doğasını keşfetti. Çekimlerde arda kalan zamanını Kapadokya'yı keşfederek geçiren May, nazar boncuklu ağaçta poz verdi. "Ülkemiz ve çocuklar için dualar ettim, umarım herkes için güzel günler gelecek" diyen May'in fotoğrafı ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 12:21
Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan, çekimleri Kapadokya'da devam eden Maria ile Mustafa'nın güzel oyuncusu oyuncuları Jessica May geçtiğimiz gün Kapadokya'nın eşsiz doğasını keşfetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çekimlerden arda kalan zamanlarda bol bol gezmeyi ihmal etmeyen başarılı oyuncu, nazar boncuklu ağaçta poz verdi. May; "Ülkemiz ve çocuklar için dualar ettim, Allah herkesi kem gözlerden korusun. Kendim için dilediğim dilek de bende kalsın, umarım herkes için güzel günler gelecek" dedi.
Fotoğrafıyla ilgi odağı olan Jessica May'in özel hayatı mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Jessica May'in boyu merak konusu oldu. İşte Jessica May ve birçok ünlü ismin boyu...
Neslihan Atagül - 168 CM
Kadir Doğulu - 178 CM