Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in o fotoğrafı ilgi odağı oldu!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May, geçtiğimiz gün Kapadokya'nın eşsiz doğasını keşfetti. Çekimlerde arda kalan zamanını Kapadokya'yı keşfederek geçiren May, nazar boncuklu ağaçta poz verdi. "Ülkemiz ve çocuklar için dualar ettim, umarım herkes için güzel günler gelecek" diyen May'in fotoğrafı ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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