Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sosyal medyanın gündemine oturdu. Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Alina Boz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündem oldu. Boz hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Alina Boz'un sevgilisi…

