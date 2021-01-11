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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle ekrana geri dönen Alina Boz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Maraşlı'da Burak Deniz'le başrolü paylaşan ve fotoğraf sanatçısı bir genç kadını canlandıran Alina Boz, güzelliği ve oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Boz hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Alina Boz'un sevgilisi...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 17:16
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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sosyal medyanın gündemine oturdu. Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Alina Boz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündem oldu. Boz hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Alina Boz'un sevgilisi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ÖZGE YAĞIZ

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ÖZGE ÖZDER