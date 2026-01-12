Suriye'den YPG/SDG'ye operasyon: Ordu sıcak bölgede

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 22:29 Son Güncelleme: 12 Ocak 2026 22:30

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir bölgelerine yeni silahlı gruplar sevk etmesinin ardından bölgeye yoğun takviye birlik gönderdi. Askeri kaynaklar, YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu bu stratejik bölgelerde gerçekleştirebileceği herhangi bir askeri harekete karşı Suriye ordusunun sert ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, ordu, YPG/SDG'nin işgali altındaki Meskene ve Deyr Hafir bölgelerine yeni silahlı terör gruplarının ulaşmasının ardından Meskene-Deyr Hafir hattına çok sayıda takviye birlik gönderdi.

Haberde, "PKK terör örgütüne, eski rejimin kalıntılarına ve SDG'ye bağlı silahlı grupların Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir yakınlarındaki kırsal kesime ulaşmasının ardından, Halep'in doğusundaki cephe hatlarında Suriye Arap Ordusu'na takviye birlikler konuşlandırıldı." ifadelerine yer verildi.

Halep'teki AA muhabirinin aktardığına göre, YPG/SDG'li teröristlerle temas hatlarına gönderilen takviye birlik arasında çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile çeşitli ağır silahlar ve çok sayıda asker bulunuyor.

BÖLGEYE SİLAHLI BİRLİKLER GÖNDERİLDİ Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG'nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığını bildirmişti.