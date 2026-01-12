İran’da kriz derinleşiyor! Tahran’ın yönetim haritası ne? İşte ülkeyi yöneten 4 aile…

İran'da yaptırımların da etkisiyle yerel para biriminin hızla değer kaybetmesi, sokaklara taşan protestoları beraberinde getirdi. Provokatörlerin de devreye girmesiyle kent merkezleri adeta savaş alanına dönerken, Tahran ile Washington arasındaki gerilim liderlerin sert söylemleriyle yeni bir boyut kazandı. Gösteriler sürerken, 1979 devriminden bu yana 49 yıldır ülkeyi yöneten rejimin geleceği yeniden tartışma konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "İran'da gerçek güç kimlerin elinde?" sorusuna yanıt vererek önemli açıklamalarda bulundu. İşte İran'ı yöneten 4 aile…

İran sokaklarını kasıp kavuran sokak gösterileri ülkede büyük bir krize yol açtı. Trump ve Hamaney'in yaptığı açıklamalar, "Yeniden İRAN-ABD savaşı mı çıkacak?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Gösteriler devam ederken A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber'de İran'ı yöneten ailelere ilişkin konuştu. Programda "İran'ın geleceğini neler bekliyor?" sorularına yanıt arandı.

HAMANEY AİLESİ KİMDİR? A News Yayın Koordinatörü Sayın Orhan Sali, konuşmasına Hamaney ailesinden başlayarak İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in 1989'dan bu yana ülkenin en başındaki tepe yöneticisi olduğunu belirtti. Sali, 89 öncesi Humeyni dönemine de değinerek şu ifadeleri kullandı: "89 öncesi de Humeyni döneminde, 81 ile 89 yılları arasında da ülkenin Cumhurbaşkanıydı Ali Hamaney. Humeyni öldükten sonra yerine Hamaney geçti ve bugüne kadar, 89'dan 2026'ya kadar şu anda halen ülkenin başında yer alan isim.

Peki Hamaney ailesi kimdir? Hangi ailelerle iş birliği içerisinde ona bakmak gerekiyor. Çünkü İran gibi bir ülkede bu inanılmaz önemli. Çünkü oradaki güçlü aileler aslında hep birbiriyle bir şekilde alışveriş içerisinde, bir şekilde ilişki içerisinde. Gerek işte siyasi, gerek ekonomik noktalarda birbiriyle bağdaş kurabiliyor. Şimdi dört önemli aile var İran'da. Birincisi tabii ki Hamaney ailesi. Birazdan detaylara geleceğim. Ali Hamaney'in iki kardeşi daha var, bir abisi var; Muhammed Hamaney 90 yaşında. Kendisinden, Ali Hamaney'den 4 yaş büyük. Bir de küçük kardeşi var Hadi Hamaney. Hadi Hamaney biraz daha medyadan uzak bir kişilik diyebiliriz. Diğer abisi ise İran İslam Tebliğ Kurumsal Başkanı. Önemli bir pozisyonda yer alıyor.

AİLEDE ÖNE ÇIKAN İSİM MÜCTEBA HAMANEY Ali Hamaney'in 4 oğlu ve 2 kızı var. Bunların arasında Mücteba Hamaney ön plana çıkıyor. Ali Hamaney'den sonra belki ülkenin olası dini lideri olarak da gösteriliyor. Ama yine Hamaney'in koyduğu bazı yasalar vardı; kendi ailesinden birisinin bir sonraki dini lider olamayacağı yönünde. Ama o yasalar da her an değişebilir ülkede. Bir diğer oğlu Hamaney'in, Mustafa Hamaney var. Meysan Hamaney, Mesut Hamaney olmak üzere 4 oğlu var Ali Hamaney'in. Dördü de şu anda hayatta. Birçok farklı görevlerde yer alıyor. Mücteba Hamaney yani en güçlü figür, Hamaney ailesinin ön plana çıkan en güçlü ismi. Aynı zamanda Devrim Muhafızları'nda üst düzey bir komutan. 1970 doğumlu Mücteba Hamaney sık sık, özellikle 2000'li yılların başında daha da ön plana çıkmaya başladı siyaseten. Birazdan evliliklerine de bakacağız. Bir diğer önemli isim, ön plana çıkan isim de Mesut Hamaney. O da yine dini liderin eserlerinin yayınlanmasından sorumlu büro başkanı olarak iki Hamaney, iki oğul Hamaney ön plana çıkıyor.