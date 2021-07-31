31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gören Tuğba Özay acı kareyi paylaştı
Antalya Manavgat'ta başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan yangınlar, yerleşim yerlerine de sıçradı. Havadan ve karadan yangınla mücadele devam ederken eski manken Tuğba Özay'ın Manavgat'ta bulunan çiftliği de yangından etkilendi. Felç geçirdiğini söyleyen ve tedavisi sonrası taburcu olan Özay bu kez çiftliğinden acı kareyi paylaştı.
Giriş Tarihi: 31.07.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 11:31
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