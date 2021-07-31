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Haberler Galeri Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gören Tuğba Özay acı kareyi paylaştı

Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gören Tuğba Özay acı kareyi paylaştı

Antalya Manavgat'ta başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan yangınlar, yerleşim yerlerine de sıçradı. Havadan ve karadan yangınla mücadele devam ederken eski manken Tuğba Özay'ın Manavgat'ta bulunan çiftliği de yangından etkilendi. Felç geçirdiğini söyleyen ve tedavisi sonrası taburcu olan Özay bu kez çiftliğinden acı kareyi paylaştı.

Giriş Tarihi: 31.07.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 11:31
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Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gören Tuğba Özay acı kareyi paylaştı

Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçramış, birçok ev tahliye edilmişti. Eski manken Tuğba Özay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yangının çiftliğine sıçradığını söylemiş ve gözyaşlarıyla yardım istemişti.
"Yanıyor çiftliğimiz yanıyor"

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Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gören Tuğba Özay acı kareyi paylaştı

Özay paylaşımında, "Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... N'olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. N'olur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor." sözlerine yer vermişti.

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Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gören Tuğba Özay acı kareyi paylaştı

FELÇ GEÇİRDİ

Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Tuğba Özay, hastanelik oldu. Özay, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

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Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gören Tuğba Özay acı kareyi paylaştı

"Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim."

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Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gören Tuğba Özay acı kareyi paylaştı

MANAVGAT HALKININ CİĞERLERİ YANDI, YÜREKLERİ YANDI"

Instagram hesabından çiftliğin çevresine kadar gelen yangınlarda dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden atıyla bir fotoğrafını paylaşan Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı:

"Normalde yayınlamazdım ama yangının acısını herkes ama herkes iliklerine dek hissetsin istiyorum. 2007'de büyük bir yangın felaketi yaşamıştık ve 14 yıl sonra daha da büyüğünü yaşadık. Manavgat halkı üç gündür uyumuyor. Manavgat halkı elektriksiz, susuz. Manavgat halkının evleri, tarlaları, hayvanları, işyerleri yandı. Manavgat halkının ciğerleri yandı, yürekleri yandı."