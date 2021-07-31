Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gören Tuğba Özay acı kareyi paylaştı

MANAVGAT HALKININ CİĞERLERİ YANDI, YÜREKLERİ YANDI"

Instagram hesabından çiftliğin çevresine kadar gelen yangınlarda dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden atıyla bir fotoğrafını paylaşan Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı:

"Normalde yayınlamazdım ama yangının acısını herkes ama herkes iliklerine dek hissetsin istiyorum. 2007'de büyük bir yangın felaketi yaşamıştık ve 14 yıl sonra daha da büyüğünü yaşadık. Manavgat halkı üç gündür uyumuyor. Manavgat halkı elektriksiz, susuz. Manavgat halkının evleri, tarlaları, hayvanları, işyerleri yandı. Manavgat halkının ciğerleri yandı, yürekleri yandı."