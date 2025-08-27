Güven Bana'da seyirciyi ekrana kilitleyen anlar! Cem Öğretir ve Gürgen Öz'ün eğlenceli anları damga vurdu
atv'nin reyting rekorları kıran bilgi yarışması Güven Bana, her Salı ve Perşembe akşamı olduğu gibi bu hafta da yine birbirinden renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Müge Anlı'nın sunumuyla seyircisiyle bulunan Güven Bana'nın 26 Ağustos Salı akşamı konuğu ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir ve oynadığı dizi ve filmler ile nam salan oyuncu Gürgen Öz'dü. Öğretir ve Öz, gecede sergiledikleri eşsiz performanslarıyla geceye damga vururken karşılarına çıkan matematik sorusunda güldüren anlar yaşattı. İşte Güven Bana'da yaşananlar...
Giriş Tarihi: 27.08.2025 02:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 02:51