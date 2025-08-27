Viral Galeri Viral Tıkla Güven Bana'da seyirciyi ekrana kilitleyen anlar! Cem Öğretir ve Gürgen Öz'ün eğlenceli anları damga vurdu

atv'nin reyting rekorları kıran bilgi yarışması Güven Bana, her Salı ve Perşembe akşamı olduğu gibi bu hafta da yine birbirinden renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Müge Anlı'nın sunumuyla seyircisiyle bulunan Güven Bana'nın 26 Ağustos Salı akşamı konuğu ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir ve oynadığı dizi ve filmler ile nam salan oyuncu Gürgen Öz'dü. Öğretir ve Öz, gecede sergiledikleri eşsiz performanslarıyla geceye damga vururken karşılarına çıkan matematik sorusunda güldüren anlar yaşattı. İşte Güven Bana'da yaşananlar...

27.08.2025
atv'nin çok sevilen ve seyircisini ekrana kilitleyen bilgi yarışması Güven Bana 26 Ağustos akşamı televizyon dünyasının iki ismini ağırladı. Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Güven Bana'nın bu haftaki konuğu ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir ve komedi dünyasının aranan ismi oyuncu Gürgen Öz'dü.

Güven Bana'da yarışmacı koltuğuna oturan Cem Öğretir ve Gürgen Öz, gece boyunca neşeli tavırları ve başarılı performanslarıyla adeta damga vurdu. Öğretir ve Öz, birbirinden zorlu pekçok soruya başarılı performans sergilerken karşılarına çıkan matematik sorusunda gülümseten anlar yaşadı.

GÜVEN BANA'DA EĞLENCELİ ANLAR: MATEMATİK SORUSUNDA KAFA KARIŞTIRDI
İŞTE O SORU


Güven Bana'nın ikinci sorusunda "1'den 100'e kadar tüm doğal sayılar yazılırken toplamda kaç tane 9 rakamı kullanılır?" soruldu.

Şıklar arasında;

18
19
20
21

MATEMATİK SORUSU KAFALARI KARIŞTIRDI

Cem Öğretir ve Gürgen Öz, karşılarına çıkan soruda ilk olarak 9 içeren rakamları sayarken ikilinin hesabı şaştı. Öğretir ve Öz o anlarda birlikte yeniden rakamları sayarken ortaya ise gülümseten anlar çıktı.

DOĞRU CEVAP

İkili doğru yanıtı bulabilmek için uzunca bir süre istişare ederken yanıtı 10 olarak belirtti. Müge Anlı ise sorunun yanıtının 20 olduğunu belirtmesi üzerine Öğretir ve Öz bir sonraki soruya geçti.

