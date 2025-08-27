Viral Galeri Viral Liste Görünmez istilacılar Rusya'dan Kastamonu'ya geldi! Ağustos ve Eylül ayında kendini gösteriyor: Bu belirtilere dikkat

Görünmez istilacılar Rusya'dan Kastamonu'ya geldi! Ağustos ve Eylül ayında kendini gösteriyor: Bu belirtilere dikkat

Rusya üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen görünmez istilacılar özellikle yaz aylarında bir bakıma sağlık için tehlike oluşturuyor. Uzmanlar bu istilacıların Rusya'dan Kastamonu'ya geldiğini tespit etti. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında ortaya çıkan bu "istilacılar" öyle ki pek çok belirti ile baş gösteriyor. Ancak uzmanlar bu konuda çalışmaları ile bir cihaz geliştirdi ve bu cihaz ile nereden geldiği ve hangi saatlerde ortaya çıktığı da tespit edilebiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 27.08.2025 00:38
Yaz mevsiminde hemen hemen birçok insanda belirti veren alerjik durumların pek çok sebebi var. Bunlardan biri de işte bu "istilacı" tür. Uzmanlar bu türün Rusya'dan Türkiye'ye geldiğini ve Kastamonu'da tespit edildiğini açıkladı.

2022 yılında Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Çeter'in yürütücülüğünde, doktora öğrencileri Oktay Bıyıklıoğlu, Serhat Karabıçak ve yüksek lisans öğrencisi Derya Keleşoğlu tarafından hazırlanan proje çerçevesinde, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine cihaz yerleştirildi. 2022 yılında İnebolu Meslek Yüksekokulu'nun çatısına yerleştirilen cihaz sayesinde atmosferdeki polenler tespit edildi.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE GELDİ: İŞTE O BELİRTİLER

Türkiye'de ilk kez otomatik polen sayım cihazının kullanıldığı çalışmada Kastamonu atmosferindeki polen ve spor çeşitliliği ve yoğunluğu neredeyse anlık olarak tespit edilmeye başlandı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Yürütülen çalışma neticesinde, Rusya üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen ambrosia poleni tespit edildi. Havada uçan ve insanlarda alerji semptomlarına neden olan küçük parçacıklardan oluşan polenin; öksürük, burun akıntısı ve boğazda kaşıntı gibi etkilere sebep olduğu belirtildi.

"ÜLKEMİZDE ÇOK YAYGIN DEĞİL AMA DÜZCE'DE TANIMLANMIŞ"

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi Palinoloji Araştırma Grubu doktora öğrencisi Serhat Karabıcak, "Cihaz içerisinde bant var ve yapışkan bir yapısı var. Atmosferdeki spor ve polenleri bu şekilde yakalıyoruz. Bunların içerisinde Rusya tarafından gelen bir polen var. Ambrosia poleni diyoruz. Ülkemizde çok yaygın değil. Bir tek Düzce tarafında tanımlama yapılmış ama Kastamonu'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor." dedi ve şöyle devam etti:

SON DAKİKA