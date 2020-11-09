Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın set kazalarında aldığı yaralarını paylaştı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın set kazalarında aldığı yaralarını paylaştı!
Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönen Cüneyt Arkın, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın ikinci sezonuna 'Aksaçlı' rolüyle dahil olan Cüneyt Arkın, bugüne kadar sette yaşadığı kazalarda aldığı yaraları paylaştı. "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun" notunu düşen Arkın'ın paylaşımına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 15:46
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'a ikinci sezonda dahil olan usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Malkoçoğlu karakteriyle Yeşilçam'a damgasını vuran ve Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Aksaçlı rolüyle ekranlara dönen, Cüneyt Arkın son olarak yer aldığı sayısız filmde geçirdiği kazaları ve aldığı yaraları gösteren bir paylaşımda bulundu.
83 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun" notunu düştü.
Usta oyuncunun çok sayıda beğeni alan paylaşımındaki bazı film kazaları ve yaraları şu şekilde;
* 'Battal Gazi'nin İntikamı' filminde saçları yandı.
* 'Kuşçu' filminde barut patlamasında karnı saçmalarla doldu, kaburgaları kırıldı ve kötü kaynadı. * 'Vurgun' filminde sağ dirseği ezildi. * Evde prova yaparken sağ el sinirleri kesildi. * 'Çıtkırıldım' filminde kaşı yarıldı, gözkapakları kesildi, sol bilek kemikleri parçalandı. * 'Şafakta Son Kurşun' filminde sol omuz kemiği kırıldı. * Son filmi 'Battal Gazi Geliyor'da sol dirseği kırıldı. * 'Malkoçoğlu' filminde sol diz kapağı parçalandı.
Kuruluş Osman dizisiyle setlere yeniden dönen ve özel hayatıyla da merak konusu olan 83 yaşındaki usta oyuncunun 1964 yılında doktor Güler Mocan ile olan evliliğinden bir kızı olduğu ortaya çıktı. 2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. Basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı şimdilerde magazin dünyasının dikkatini çekti.