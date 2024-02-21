21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle göz kamaştırdı! Esmer güzeli Burçun abisinin kopyasıymış...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle göz kamaştırdı! Esmer güzeli Burçun abisinin kopyasıymış...

ATV'nin popüler dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Eşi Fahriye Evcen ile sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu sefer kız kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 25.1 milyon takipçisi bulunan Burak Özçivit'in kardeşi Burçun, abisinin kopyası çıktı. Özçivit'in esmer güzeli kardeşi...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:14
  • 1
  • 116
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle göz kamaştırdı! Esmer güzeli Burçun abisinin kopyasıymış...

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, şu sıralar ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Özçivit'in kardeşi, güzelliğiyle herkesi mest etti.

  • 2
  • 116
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle göz kamaştırdı! Esmer güzeli Burçun abisinin kopyasıymış...

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşi, benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Özçivit'in 5 sezondur canlandırdığı Osman Bey karakteri, ünü sadece ülke sınırlarını aşmakla kalmadı, aynı zamanda onu sosyal medyanın merak edilen ünlü isimleri arasına yerleştirdi.

  • 3
  • 116
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle göz kamaştırdı! Esmer güzeli Burçun abisinin kopyasıymış...

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşi, benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Özçivit'in 5 sezondur canlandırdığı Osman Bey karakteri, ünü sadece ülke sınırlarını aşmakla kalmadı, aynı zamanda onu sosyal medyanın merak edilen ünlü isimleri arasına yerleştirdi.

  • 4
  • 116
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle göz kamaştırdı! Esmer güzeli Burçun abisinin kopyasıymış...

Yakışıklı oyuncu son zamanlarda aile hayatıyla da ilgi odağı oluyor. Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdürüyor ve Karan ile Kerem adında iki oğlu bulunuyor.

  • 5
  • 116
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle göz kamaştırdı! Esmer güzeli Burçun abisinin kopyasıymış...

Sosyal medyada da büyük ilgi gören Özçivit'in paylaşımlarında kız kardeşi Burçun'a yer vermesi, takipçilerin dikkatini çekiyor. İkiliyi bir arada görenler, aralarındaki benzerliği sık sık konuşuyor. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ve ünlü isimlerinde kardeşleri...