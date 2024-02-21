21 Şubat 2024, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle göz kamaştırdı! Esmer güzeli Burçun abisinin kopyasıymış...
ATV'nin popüler dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Eşi Fahriye Evcen ile sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu sefer kız kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 25.1 milyon takipçisi bulunan Burak Özçivit'in kardeşi Burçun, abisinin kopyası çıktı. Özçivit'in esmer güzeli kardeşi...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:14
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