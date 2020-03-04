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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu! Burak Özçivit ve Ayşen Evcen...

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile olan fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. İşte ünlü oyuncu ve baldızı Ayşen Evcen'in o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 18:27
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu! Burak Özçivit ve Ayşen Evcen...

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı. ATV'deki dizisinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu! Burak Özçivit ve Ayşen Evcen...

İşte Burak Özçivit ve ünlülerin akrabaları ile olan pozları...

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu! Burak Özçivit ve Ayşen Evcen...

Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu! Burak Özçivit ve Ayşen Evcen...

Burak Özçivit'in baldızı Ayşen Evcen

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu! Burak Özçivit ve Ayşen Evcen...

Burak Özçivit'in baldızı Ayşen Evcen