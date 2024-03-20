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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in lüks malikanesine bakın! Manzarasını gören hayran kaldı

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in lüks malikanesine bakın! Manzarasını gören hayran kaldı

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey Karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, ve meslektaşı Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden! Özel hayatlarıyla da sık sık gündem olan çift, bu sefer de lüks evleriyle dikkat çekti. Fahriye Evcen'in sosyal medyada yaptığı yeni bir paylaşım, büyük ilgi gördü. Evinin muhteşem manzarasını paylaşan ünlü oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu. İşte, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evlerinden paylaşılan o muhteşem manzara!

Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 09:16
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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in lüks malikanesine bakın! Manzarasını gören hayran kaldı

Ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, aşkları ve aile yaşantılarıyla örnek bir çift olarak biliniyor.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in lüks malikanesine bakın! Manzarasını gören hayran kaldı

Özel hayatları da magazin manşetlerinden eksik olmayan çift, büyük bir hayran kitlesine sahip.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in lüks malikanesine bakın! Manzarasını gören hayran kaldı

Son zamanlarda sık sık oğulları ile paylaşım yapan Evcen, kendi pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in lüks malikanesine bakın! Manzarasını gören hayran kaldı

Sosyal medyada aktif olan Fahriye Evcen, hem evinin önünde poz verdi, hem de evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in lüks malikanesine bakın! Manzarasını gören hayran kaldı

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.