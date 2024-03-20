Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in lüks malikanesine bakın! Manzarasını gören hayran kaldı

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey Karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, ve meslektaşı Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden! Özel hayatlarıyla da sık sık gündem olan çift, bu sefer de lüks evleriyle dikkat çekti. Fahriye Evcen'in sosyal medyada yaptığı yeni bir paylaşım, büyük ilgi gördü. Evinin muhteşem manzarasını paylaşan ünlü oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu. İşte, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evlerinden paylaşılan o muhteşem manzara!