Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşırttı! Benzerlikleri pes dedirtti

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman her hafta reytinglere damgasını vurmaya devam ederken dizinin oyuncuları da gündemden düşmedi. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, özel hayatıyla mercek altına alındı. Özge Törer hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce çok şaşırdı.