20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşırttı! Benzerlikleri pes dedirtti

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşırttı! Benzerlikleri pes dedirtti

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman her hafta reytinglere damgasını vurmaya devam ederken dizinin oyuncuları da gündemden düşmedi. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, özel hayatıyla mercek altına alındı. Özge Törer hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 20.01.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 16:56
  • 1
  • 81
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşırttı! Benzerlikleri pes dedirtti

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun rolüyle adından söz ettiren Özge Törer, sosyal medyanın gündemine oturdu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Törer'in kardeşi görenleri şaşırttı. İşte Özge Törer ve birçok ünlü ismin kardeşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 81
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşırttı! Benzerlikleri pes dedirtti

TOLGA SARITAŞ

  • 3
  • 81
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşırttı! Benzerlikleri pes dedirtti

TOLGA SARITAŞ VE KARDEŞİ GENCAY SARITAŞ

  • 4
  • 81
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşırttı! Benzerlikleri pes dedirtti

İREM HELVACIOĞLU

  • 5
  • 81
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşırttı! Benzerlikleri pes dedirtti

İREM HELVACIOĞLU VE ABLASI MERVE HELVACIOĞLU