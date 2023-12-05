05 Aralık 2023, Salı
Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 6 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 139. Bölümünde Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim iyice tırmanırken, Gonca Hatun'un ve Küçük Cerkutay'ın durumu giderek ağırlaşacak. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 05.12.2023 14:33
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