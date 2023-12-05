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Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 6 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 139. Bölümünde Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim iyice tırmanırken, Gonca Hatun'un ve Küçük Cerkutay'ın durumu giderek ağırlaşacak. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 05.12.2023 14:33
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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

139.Bölüm:

"BU HAK İLE BATILIN SAVAŞI!"

Osman Bey, Yakup Bey'leri Karacelâsun'dan kurtarmıştır. Osman Bey, Yakup Bey'e derdinin İslâm davası olduğunu ifade eder. Yakup Bey bu çıkış karşısında ne yapacaktır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

ORHAN BEY'İN VAZİFESİ!

Karacelasun intikamını almakta kararlıdır. Osman Bey'e karşı yeni bir planı vardır. Osman Bey ise Orhan Bey'i vazifelendirir. Orhan Bey Karacelasun'u alt edebilecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

GONCA'NIN DURUMU AĞIRLAŞIYOR

Gonca Hatun'un durumu iyice ağırlaşmıştır. Alaeddin, Mehmet şifayı bulmak için yola düşmüşlerdir. Bir yandan şifayı ararlarken karşılarına Haçlı askerleri çıkar. Mehmet ve Alaeddin şimdi ne yapacaktır? Yakup Bey, Gonca'nın durumundan haberdar olmuştur. Eğer ona bir şey olursa Moğol'dan da Kayı'dan da hesabını soracağını söyler.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

ALAEDDİN BEY'İN ZORLU MÜCADELESİ!

Uç Pazar'da zehirlenen yaralılar bir bir ölmektedir. Alaeddin Bey şifa için denemelere devam eder. Fakat hiçbir şey kar etmez, çaresizlik içindedir. Alaeddin Bey şifayı bulabilecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

ÇOCUK CERKUTAY YAŞAYACAK MI?

Cerkutay acıyla oğlunu kucaklamıştır. Ülgen Hatun da perişandır. Çocuk Cerkutay'ın minik bedeni bu zehre karşı direnebilecek midir?