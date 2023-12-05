Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

GONCA'NIN DURUMU AĞIRLAŞIYOR

Gonca Hatun'un durumu iyice ağırlaşmıştır. Alaeddin, Mehmet şifayı bulmak için yola düşmüşlerdir. Bir yandan şifayı ararlarken karşılarına Haçlı askerleri çıkar. Mehmet ve Alaeddin şimdi ne yapacaktır? Yakup Bey, Gonca'nın durumundan haberdar olmuştur. Eğer ona bir şey olursa Moğol'dan da Kayı'dan da hesabını soracağını söyler.