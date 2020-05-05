05 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Dündar için hesap vakti!

Kuruluş Osman’da Dündar için hesap vakti!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, heyecan ve sürprizlerle dolu yeni bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Kayı Obası'nda her geçen gün gerilim artarken Osman Bey ve Dündar Bey arasındaki hesaplaşma bölüme damga vuracak. Peki Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak? İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 20'nci bölümünde yaşanacaklar...

Kuruluş Osman kadrosuna 3 bomba transfer! KURULUŞ OSMAN KADROSUNA 3 BOMBA TRANSFER!

Giriş Tarihi: 05.05.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 12:50
  • 1
  • 7
Kuruluş Osman’da Dündar için hesap vakti!

Yayınlandığı her bölümüyle reytinglere damga vuran Kuruluş Osman, 6 Mayıs Çarşamba saat 20:00'de atv'de ekrana gelecek heyecan ve sürprizlerle dolu yirminci bölümünde; Osman Bey, Dündar'dan yaptıklarının hesabını soruyor!

  • 2
  • 7
Kuruluş Osman’da Dündar için hesap vakti!

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı.

  • 3
  • 7
Kuruluş Osman’da Dündar için hesap vakti!

"Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"

Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20.00'de atv ekranında yanıt bulacak.

  • 4
  • 7
Kuruluş Osman’da Dündar için hesap vakti!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

  • 5
  • 7
Kuruluş Osman’da Dündar için hesap vakti!

20'NCİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

19'NCU BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN