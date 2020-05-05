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Kuruluş Osman’da Dündar için hesap vakti!
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, heyecan ve sürprizlerle dolu yeni bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Kayı Obası'nda her geçen gün gerilim artarken Osman Bey ve Dündar Bey arasındaki hesaplaşma bölüme damga vuracak. Peki Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak? İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 20'nci bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 05.05.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 12:50
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