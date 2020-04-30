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Kuruluş Osman 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 20. bölüm fragmanı izle
ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin 20. bölüm fragmanına Osman Bey'in amcası Dündar Bey'e söylediği "Öyle kolay can vermek yok, evvela hesap vereceksin!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 20. bölüm fragmanı.
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