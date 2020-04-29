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Kuruluş Osman 19. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça canlı izle

19. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; Bala ölecek mi? 'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? 'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 19. bölüm canlı izleme ekranı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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KURULUŞ OSMAN 19. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

19. tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 19. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 19. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 19. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, ve Burçin'in 'yı kaçırması üzerine harekete geçen , 'ın karşısına dikiliyor... Bala ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?


KURULUŞ OSMAN 19. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA

Geyhatu'nun prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?

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