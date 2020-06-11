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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü heyecanın zirve yaptığı aksiyon sahneleri ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın 25'nci bölümüne Osman Bey ve Balgay arasındaki hesaplaşma damga vurdu. Bizans ve Moğol güçlerinin Kayı Obası'na baskın yaptığı sahnesiyle büyük beğeni toplarken dizi, reytingin listesinin zirvesinde yer alırken sosyal medyada da trend listesinde yer aldı.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 12:43
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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı GALERİ DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 25'inci bölümü heyecanın zirve yaptığı aksiyon sahneleri ve Bizans ve Moğol güçlerinin Kayı Obası'na baskın yaptığı sahnesiyle büyük beğeni topladı.

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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %10,96 izlenme oranı ve %28,22 izlenme payı ile birinci olurken, AB Sosyal Statü'de %9,53 izlenme oranı ve %28,48 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,51 izlenme oranı ve %28,31 izlenme payı elde etti.

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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Kuruluş Osman'ın 25'inci bölümü #BizimVatanımız etiketiyle sosyal medyada da çok konuşulurken, Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.

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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

25'inci bölümün ardından ortaya çıkan "Osman Bey, Bizans - Moğol ittifakını nasıl bitirecek?" "Kayı Obası'na baskın düzenleyen Sofia ve Subutay'ın akıbeti ne olacak?", "Göktuğ geçmişini hatırlayıp özüne dönebilecek mi?"

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Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

"Osman Bey tarafından yenilgiye uğratılan Balgay'ın yeni hamlesi ne olacak?" soruları, 17 Haziran Çarşamba günü atv'de yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak.