Kuruluş Osman zirveyi kimseye bırakmadı! Rakiplerine fark attı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü heyecanın zirve yaptığı aksiyon sahneleri ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın 25'nci bölümüne Osman Bey ve Balgay arasındaki hesaplaşma damga vurdu. Bizans ve Moğol güçlerinin Kayı Obası'na baskın yaptığı sahnesiyle büyük beğeni toplarken dizi, reytingin listesinin zirvesinde yer alırken sosyal medyada da trend listesinde yer aldı.