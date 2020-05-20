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Haberler Galeri Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesini görenler şaşırdı

Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesini görenler şaşırdı

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Gazi karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide gösterdiği başarılı performansla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in özel hayatı da mercek altına alındı. Özçivit'in annesi ile fotoğraflarını görenler ise şaştı kaldı. İşte başta Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit ile benzerliği...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 17:50
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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesini görenler şaşırdı

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Gazi karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit'in annesi ile fotoğraflarını görenler ise şaştı kaldı. İşte başta Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit ile benzerliği…

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesini görenler şaşırdı

Esra Erol ve annesi

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesini görenler şaşırdı

Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesini görenler şaşırdı
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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesini görenler şaşırdı