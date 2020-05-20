Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesini görenler şaşırdı

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Gazi karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide gösterdiği başarılı performansla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in özel hayatı da mercek altına alındı. Özçivit'in annesi ile fotoğraflarını görenler ise şaştı kaldı. İşte başta Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit ile benzerliği...