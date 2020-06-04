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Kuruluş Osman Çarşamba akşamına damga vurdu!

Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 24'üncü bölümü heyecan dolu gelişmeleri ve müthiş final sahnesi ile seyirciyi ekrana kilitledi. Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününün damgasını vurduğu bölümün finalinde, Zöhre ihanetinin bedelini obaya gelen Hazal Hatun'un elinden ödedi. Çarşamba akşamına damga vuran dizi tüm reyting kategorilerinde birinci olarak reytingin zirvede yer aldı ve sosyal medyada da olay yarattı.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 15:05
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Kuruluş Osman Çarşamba akşamına damga vurdu!

Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümüyle reytinglere ve sosyal medyaya damga vurdu.

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Kuruluş Osman Çarşamba akşamına damga vurdu!

Tüm Kişiler'de %12,04 izlenme oranı ve %27,95 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %10,41 izlenme oranı ve %25,24 izlenme payı ile birinci, 20+ABC1'de %11,24 izlenme oranı ve %25,00 izlenme payı elde ederek reyting kategorilerinde ikinci oldu.

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Kuruluş Osman Çarşamba akşamına damga vurdu!

Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününün damgasını vurduğu bölümün finalinde, Zöhre ihanetinin bedelini obaya gelen Hazal Hatun'un elinden ödedi. Kuruluş Osman'ın 24'üncü bölümü #ZaferMilletindir etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi görürken, Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.

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Kuruluş Osman Çarşamba akşamına damga vurdu!

24'üncü bölümün ardından ortaya çıkan "Osman Bey, Sofia'ya nasıl bir oyun hazırlayacak?", "Hazal Hatun, Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek?", "Balgay tarafından oyunu ortaya çıkarılan Göktuğ'un akıbeti ne olacak?", "Osman Bey, Türkmen obalarından destek alabilecek mi?",


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Kuruluş Osman Çarşamba akşamına damga vurdu!

"Geyhatu ve Moğollar'ın yeni hamlesi ne olacak?" soruları, 10 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak.