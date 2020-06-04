Kuruluş Osman Çarşamba akşamına damga vurdu!

Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 24'üncü bölümü heyecan dolu gelişmeleri ve müthiş final sahnesi ile seyirciyi ekrana kilitledi. Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününün damgasını vurduğu bölümün finalinde, Zöhre ihanetinin bedelini obaya gelen Hazal Hatun'un elinden ödedi. Çarşamba akşamına damga vuran dizi tüm reyting kategorilerinde birinci olarak reytingin zirvede yer aldı ve sosyal medyada da olay yarattı.