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Haberler Galeri Kuruluş Osman 80. bölüm | Osman Bey, vezir Alemşah’la hesaplaşıyor

Kuruluş Osman 80. bölüm | Osman Bey, vezir Alemşah’la hesaplaşıyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 2 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 80'inci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Vezir Alemşah'tan hesap soruyor! Sultanın canına kast etmekle suçlanan Osman Bey kendini temize çıkarabilecek mi?

Giriş Tarihi: 01.02.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 12:28
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Kuruluş Osman 80. bölüm | Osman Bey, vezir Alemşah’la hesaplaşıyor

80.Bölüm:

Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman 80. bölüm | Osman Bey, vezir Alemşah’la hesaplaşıyor

Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.

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Kuruluş Osman 80. bölüm | Osman Bey, vezir Alemşah’la hesaplaşıyor

Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır.

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Kuruluş Osman 80. bölüm | Osman Bey, vezir Alemşah’la hesaplaşıyor

Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar. Ancak Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar!

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Kuruluş Osman 80. bölüm | Osman Bey, vezir Alemşah’la hesaplaşıyor

Selcan Ana ölecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'ı nasıl köşeye sıkıştıracak? Harmankaya Kalesi'nin Kayıların kontrolüne geçmesi bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu sarayından nasıl kaçacak? Osman Bey, Sultan Mesud'a düzenlenen suikastın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük planı ne?