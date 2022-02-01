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Kuruluş Osman 80. bölüm | Osman Bey, vezir Alemşah’la hesaplaşıyor
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 2 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 80'inci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Vezir Alemşah'tan hesap soruyor! Sultanın canına kast etmekle suçlanan Osman Bey kendini temize çıkarabilecek mi?
Giriş Tarihi: 01.02.2022 12:28Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 12:28