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Kuruluş Osman 79. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Kuruluş Osman 79. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

ATV'nin fenomen yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yayınlanan iki sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni bölümüne “Biz bir ölür bin diriliriz! Sizin sonunuz daha fenadır!” sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 79. yeni bölümünü ahaber.com.tr sayfamız üzerinden tekrar izleyebilirsiniz.

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