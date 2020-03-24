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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Ender Saraç ilk kez konuştu

Doktor Ender Saraç, geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurmuş ve karantina altına alınmıştı. Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından hastaneden taburcu edilen Saraç ilk kez konuştu. Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan Saraç, hastaneye başvuru sürecini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 13:26
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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Ender Saraç ilk kez konuştu

Geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran ve karantina altına alınan Doktor Ender Saraç, test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından taburcu olmuştu.

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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Ender Saraç ilk kez konuştu

Bugün 'Neler Oluyor Hayatta' programına eşiyle birlikte görüntülü bağlanan Saraç, hastaneye başvuru sürecini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Ender Saraç ilk kez konuştu

İşte Dr. Ender Saraç'ın açıklamaları:

Biz de eşimle beraber diyoruz ki 'Evde Kal Türkiye' sürekli evdeyiz. Çocuklarla vakit geçiriyoruz.

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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Ender Saraç ilk kez konuştu

Benim hastaneye gitme nedenim; yurt içi çok fazla seyahat yaptım. Bir yolculuğumda çok kuvvetli üşüttüm. Ondan sonra yurtdışından gelen hastaları da gördüm. Bir kırıklık, bir soğuk algınlığı hissettim.

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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Ender Saraç ilk kez konuştu

Öksürüğüm, ateşim yoktu. Koronavirüs belirtileri yoktu, fakat tedbiren başvurdum hastaneye. Testlerim yapıldı, o zamanlar test sonuçları dört güne çıkıyordu. O süreçte korona olmasanız bile kontrol amaçlı öyleymişsiniz gibi kabul edilip ona göre davranılıyor.