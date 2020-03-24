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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Ender Saraç ilk kez konuştu
Doktor Ender Saraç, geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurmuş ve karantina altına alınmıştı. Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından hastaneden taburcu edilen Saraç ilk kez konuştu. Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan Saraç, hastaneye başvuru sürecini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 24.03.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 13:26
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