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Kızılcık Şerbeti’nde Pembe’yi şah mat edecek hamle! Meğer Görkem’in damdan düşer gibi evlenmesinin sebebi buymuş!
Kızılcık Şerbeti adlı dizi, seyircileri haftalık olarak ekran başına kilitleyen karmaşık öyküleri, duygusal sahneleri ve sürpriz gelişmeleriyle öne çıkıyor. Son bölümlerde yaşananlar ise sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Dizinin odak noktasında bu sefer Görkem'in Fatih ile evlenmesi ve bu evliliğin arka planında yatan gerçekler bulunuyor. Peki, Görkem'i bu kararı almaya iten asıl sebep neydi?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:35Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:41