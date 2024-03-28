Kızılcık Şerbeti’nde çarşı pazar karışacak! 2 ayrılık sonrası bayrak değişimi; Artık yerlerinde yeller esecek

Kızılcık Şerbeti, karakterlerinin yaşadığı dönüşümler ve beklenmedik gelişmelerle izleyicilerini her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Fatih ve Görkem'in evliliği, Doğa'nın yeni aşklara yelken açması ve eski çiftin yollarının tekrar kesişmesi, dizinin hikayesine derinlik katıyor. Her bir karakterin yaşadığı dönüşüm, izleyicilere hem heyecan veriyor hem de duygusal anlar yaşatıyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 09:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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