Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacının heyecanı damga vurdu! O soruda joker kullanması şaşırttı | Elenmekten seyirci kurtardı

ATV'nin sevilen ve en çok para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılardan üniversite öğrencisi İrem Molluhasanoğlu, heyecanına yenilen yarışmacıların arasında yer aldı. İlk soruda başarılı bir şekilde cevap veren yarışmacı, ikinci soru olan baraj sorusunda elenmekten seyirci sayesinde son anda kurtuldu. Yarışmacı, "Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusu karşısında ne cevap vereceğini bilemeyince kolay soruda seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Cevabı gören yarışmacı, "Şuan soruya bakıyorum da heyecanıma yenik düştüm. Çok basit" diyerek duygularını dile getirdi. Yarışmacının o soruda joker kullanması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte geceye damga vuran o anlar...