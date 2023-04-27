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Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal müjdesi: "Ailecek ekrana dönüyoruz”

atvnin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de kameralara yakalandı. Bayramı eşi ve çocuklarıyla geçirdiğini belirten yakışıklı oyuncu sevenlerine müjdeli haber verdi. Doğum yapmasının ardından oyunculuğa ara veren Sinem Kobal'ın geri döneceğini duyuran İmirzalıoğlu, "Ailecek ekranlara yaklaşacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 10:49
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Kenan İmirzalıoğlu’ndan Sinem Kobal müjdesi: Ailecek ekrana dönüyoruz”

Ekranların başarılı ismi Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi.

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Kenan İmirzalıoğlu’ndan Sinem Kobal müjdesi: Ailecek ekrana dönüyoruz”

Her zamanki gibi tüm nezaketiyle gazetecilerin sorularına yanıt veren usta isim, bayramla ilgili "Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu’ndan Sinem Kobal müjdesi: Ailecek ekrana dönüyoruz”

Yaz sonunda yeni projelerle sevenlerinin karşısına çıkmayı planlayan Kenan İmirzalıoğlu, müjdeyi verdi.

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Kenan İmirzalıoğlu’ndan Sinem Kobal müjdesi: Ailecek ekrana dönüyoruz”

"SİZE HABER VERİRİM"

İki çocuğunun annesi Sinem Kobal'ın da ekrandan uzak kaldığı hatırlatılan ünlü oyuncu, "Sinem de setleri özledi. Canlar ailecek ekranlara yaklaşacağız yakında" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu’ndan Sinem Kobal müjdesi: Ailecek ekrana dönüyoruz”

Çocuklardan sonra tekne tatillerine ara veren ünlü oyuncu, muhabirlerin "Kızlar büyüdü. Bu sene tekne tatili olacak mı?" sorusu karşısında ise "Ben size haber veririm, merak etmeyin" diyerek güldürdü.