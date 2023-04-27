27 Nisan 2023, Perşembe
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal müjdesi: "Ailecek ekrana dönüyoruz”
atvnin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de kameralara yakalandı. Bayramı eşi ve çocuklarıyla geçirdiğini belirten yakışıklı oyuncu sevenlerine müjdeli haber verdi. Doğum yapmasının ardından oyunculuğa ara veren Sinem Kobal'ın geri döneceğini duyuran İmirzalıoğlu, "Ailecek ekranlara yaklaşacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 10:49
- 1
- 92
- 2
- 92
- 3
- 92
- 4
- 92
- 5
- 92