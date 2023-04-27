Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal müjdesi: "Ailecek ekrana dönüyoruz”

Her zamanki gibi tüm nezaketiyle gazetecilerin sorularına yanıt veren usta isim, bayramla ilgili "Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" dedi.