09 Nisan 2024, Salı
Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun yıldızıymış! Yeşilçam'ın güzeli yıllara meydan okuyor...
"Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu, Fatma'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaşırdı. Kınalı Kar, Çiçek Taksi ve Çocuklar Duymasın gibi ünlü dizilerde de rol alan ünlü isim, Aşk-ı Memnu'nun yıldızı çıktı. Keloğlan'ın Fatma'sı bakın hangi ünlü oyuncuymuş...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 11:00
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