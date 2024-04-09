Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun yıldızıymış! Yeşilçam’ın güzeli yıllara meydan okuyor...

Yeşilçam'ın unutulmaz eseri Keloğlan filmi, yeniden gündeme gelerek eski günlerini yad etmeye başladı. Bu kez, başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği ve efsanevi bir karakter olan Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sının kim olduğunu duyanlar şoke oldu!