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Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun yıldızıymış! Yeşilçam'ın güzeli yıllara meydan okuyor...

"Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu, Fatma'nın aslında kim olduğunu duyanlar şaşırdı. Kınalı Kar, Çiçek Taksi ve Çocuklar Duymasın gibi ünlü dizilerde de rol alan ünlü isim, Aşk-ı Memnu'nun yıldızı çıktı. Keloğlan'ın Fatma'sı bakın hangi ünlü oyuncuymuş...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 11:00
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Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun yıldızıymış! Yeşilçam’ın güzeli yıllara meydan okuyor...

Yeşilçam'ın unutulmaz eseri Keloğlan filmi, yeniden gündeme gelerek eski günlerini yad etmeye başladı. Bu kez, başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği ve efsanevi bir karakter olan Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sının kim olduğunu duyanlar şoke oldu!

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Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun yıldızıymış! Yeşilçam’ın güzeli yıllara meydan okuyor...

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Fatma'nın, "Aşk-ı Memnu", "Kınalı Kar", "Aşk Yeniden", "Huzur Sokağı", "Çocuklar Duymasın" gibi önemli yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.

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Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun yıldızıymış! Yeşilçam’ın güzeli yıllara meydan okuyor...

Keloğlan'ın masum bakışlısı Fatma'nın, Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.

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Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun yıldızıymış! Yeşilçam’ın güzeli yıllara meydan okuyor...

Usta oyuncu, meğer yıllardır gözler önündeymiş...

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Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun yıldızıymış! Yeşilçam’ın güzeli yıllara meydan okuyor...

Şimdilerde 72 yaşında olan Eskişehirli yıldız, oyunculukla iç içe bir yaşam sürmeye devam ediyor.