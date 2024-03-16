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Kardeşlerim 121. bölümde büyük bir sır açığa çıkıyor! Akif itiraf edecek...

ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim", Cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dramatik sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde büyük bir sır açığa çıkıyor. Peki, Kardeşlerim 121. bölüme dair detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 13:56
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Kardeşlerim 121. bölümde büyük bir sır açığa çıkıyor! Akif itiraf edecek...

Hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin dokunaklı hikayesini anlattığı "Kadeşlerim" dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

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Kardeşlerim 121. bölümde büyük bir sır açığa çıkıyor! Akif itiraf edecek...

Bu akşam yayınlanacak olan dizinin 121. bölümün tanıtımında Akif, Ömer'in karşısına çıkıp; babasının öldürenin kendisi olduğunu itiraf ediyor.

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Kardeşlerim 121. bölümde büyük bir sır açığa çıkıyor! Akif itiraf edecek...

Sevdiklerini bir bir kaybeden Ömer'in bu itiraf sonrasında neler yapacağı merak konusu oldu.

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Kardeşlerim 121. bölümde büyük bir sır açığa çıkıyor! Akif itiraf edecek...

Bir anlık dikkatsizlik sonucu Cansu'ya çarpan Orhan, Aybike'yle birlikte büyük bir panik yaşarken, kısa bir ömrü kaldığını öğrenen Akif, son günlerinin tadını doya doya çıkartmak için kolları sıvar.

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Kardeşlerim 121. bölümde büyük bir sır açığa çıkıyor! Akif itiraf edecek...

Gökhan tarafından köşeye sıkıştırılan Ayla, Elif'e karşı ne yapacağını bilmez bir haldedir. Sarp'la arkadaşlık yapan Oğulcan, kendinden beklenmeyen hamleler yapmaya devam eder.