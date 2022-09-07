Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez el ele! Aşklarını böyle ilan ettiler

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşk bombasını sonunda patlattı! Hadise ile ayrılığının ardından adı pek çok isimle anılan Yıldırım, son olarak Pınar Deniz'le birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bugüne kadar haberlerle ilgili sessizliğini koruyan ikili el ele kameralar karşısına çıktı. Çift, gazetecilerle de röportaj yaptı. İşte Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in aşkından ilk kareler!