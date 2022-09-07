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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez el ele! Aşklarını böyle ilan ettiler

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşk bombasını sonunda patlattı! Hadise ile ayrılığının ardından adı pek çok isimle anılan Yıldırım, son olarak Pınar Deniz'le birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bugüne kadar haberlerle ilgili sessizliğini koruyan ikili el ele kameralar karşısına çıktı. Çift, gazetecilerle de röportaj yaptı. İşte Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in aşkından ilk kareler!

Giriş Tarihi: 07.09.2022 09:13
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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez el ele! Aşklarını böyle ilan ettiler

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den yılın aşk bombası geldi!

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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez el ele! Aşklarını böyle ilan ettiler

Daha önce Hadise ve Hande Erçel'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, yeni bir aşka yelken açtı.

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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez el ele! Aşklarını böyle ilan ettiler

KONSERE EL ELE GELDİLER

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım konsere Pınar Deniz ile el ele geldi.

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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez el ele! Aşklarını böyle ilan ettiler

İLK KEZ AŞKLARINI AÇIKLADILAR!

Ünlü çift, konsere el ele gelerek aşklarını ilk kez açıklamış oldu.

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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez el ele! Aşklarını böyle ilan ettiler

İki ünlü oyuncunun gazetecilere karşı oldukça samimi ve rahat tavırları dikkat çekti.