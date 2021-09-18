İrem Helvacıoğlu korkunç olayı anlattı! Damardan çay öldürüyordu

'EVİMİ BULAMADIM"

Dışarı çıktıktan sonra kaybolduğunu söyleyen Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Aşağı indim, binalar bitişik ve birbirine çok benziyor, sağ sol yer yön kavramım yok... Balkon tam olarak ne tarafta bilmiyorum. Yürüdüm, yürüdüm ve sonunda evi kaybettim. Ağlamaya başladım. Sonra bir kadınla adam kaybolduğumu anlayıp yanıma geldiler. Elimden tutup evime götürmek istediler ama evi bir türlü bulamadım. O zaman herkeste cep telefonu yok. Polisi aramak için ya ankesörlü telefon ya da sabit hat olan bir yerden aramaları gerekiyor. Bunun için elimden tutup beni bir mobilyacıya götürdüler. Kocaman bir dükkan. Beni bir odada koltuğa oturtup polisi aradılar.