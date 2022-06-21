21 Haziran 2022, Salı
İbrahim Tatlıses ve oğlu birbirine girdi! Ahmet Tatlıses çılgına döndü! “Kimse annemi ‘kara peçeli’ diyerek aşağılayamaz”
İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses bir kez daha birbirine girdi. Eski eşi Adalet Sara'nın Babalar Günü'yle ilgili sözleri sonrası şoke eden açıklamalara imza atan İbrahim Tatlıses, oğlunu kendisine ihanet etmekle ve şirketin kasasını boşaltmakla suçlamıştı. Olay sözler sonrası sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses, 'ihtiyaç duyduğu her an gözüm kapalı canımı ortaya koymuşumdur' dedi. Annesiyle ilgili sözlere de cevap veren Tatlıses, "Hiç kimse benim annemi 'kara peçeli' diyerek aşağılayamaz. Hiç kimse benim anneme 'yılan' diyemez" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.06.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 11:51
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16