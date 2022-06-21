İbrahim Tatlıses ve oğlu birbirine girdi! Ahmet Tatlıses çılgına döndü! “Kimse annemi ‘kara peçeli’ diyerek aşağılayamaz”

"Öncelikle kendisi vurulduğu dönemde, beni kasasını boşaltmak ile suçlamıştır. Hepinizin bildiği gibi İbrahim Tatlıses'in başına bu elim olay geldiğinde ben ameliyat ve tedavi sürecinde İstanbul hatta Almanya'da dahi devamlı hastanede idim. Evinin de bulunduğu şirkete bir kez gittim, muhasebecisi eşliğinde bende anahtarı dahi bulunmayan evi ve kasası açıldı sayım yapıldı, varlıklar' muhasebecisi, şirket müdürü ve şirket çalışanları eşliğinde raporlanarak imzalandı. Buna o dönem herkes şahittir."