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İbrahim Tatlıses ve oğlu birbirine girdi! Ahmet Tatlıses çılgına döndü! “Kimse annemi ‘kara peçeli’ diyerek aşağılayamaz”

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses bir kez daha birbirine girdi. Eski eşi Adalet Sara'nın Babalar Günü'yle ilgili sözleri sonrası şoke eden açıklamalara imza atan İbrahim Tatlıses, oğlunu kendisine ihanet etmekle ve şirketin kasasını boşaltmakla suçlamıştı. Olay sözler sonrası sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses, 'ihtiyaç duyduğu her an gözüm kapalı canımı ortaya koymuşumdur' dedi. Annesiyle ilgili sözlere de cevap veren Tatlıses, "Hiç kimse benim annemi 'kara peçeli' diyerek aşağılayamaz. Hiç kimse benim anneme 'yılan' diyemez" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.06.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 11:51
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İbrahim Tatlıses ve oğlu birbirine girdi! Ahmet Tatlıses çılgına döndü! “Kimse annemi ‘kara peçeli’ diyerek aşağılayamaz”

İbrahim Tatlıses'in Babalar Günü'nde yaptığı 'Babasının kıymetini bilmeyen ahmaktır' paylaşımı ortalığı karıştırdı. 45 yıl önce boşandığı eşi Adalet Sara, Tatlıses'in paylaşımına 'Hangi Babaların Günü kutlanır' sözleriyle cevap verdi. Ağır mesajlar içeren paylaşımı oğlu Ahmet Tatlıses'te kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

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İbrahim Tatlıses ve oğlu birbirine girdi! Ahmet Tatlıses çılgına döndü! “Kimse annemi ‘kara peçeli’ diyerek aşağılayamaz”

OĞLUNU İHANETLE SUÇLADI

Eski eşi ve oğlunun bu mesajına çok sinirlenen İbrahim Tatlıses, açtı ağzını yumdu gözünü. Canlı yayında şoke eden açıklamalara imza atan ünlü türkücü, 'Ben vurulduğumda, şirketin kasasını boşalttı' sözleriyle oğlu Ahmet Tatlıses'i ihanetle suçladı.

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İbrahim Tatlıses ve oğlu birbirine girdi! Ahmet Tatlıses çılgına döndü! “Kimse annemi ‘kara peçeli’ diyerek aşağılayamaz”

AHMET TATLISES SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Babasının açıklamaları karşısında sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses ise suçlamalara şu sözlerle cevap verdi:

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İbrahim Tatlıses ve oğlu birbirine girdi! Ahmet Tatlıses çılgına döndü! “Kimse annemi ‘kara peçeli’ diyerek aşağılayamaz”

"AKILALMAZ İFTİRALARA DÖNDÜ"

"Her ne kadar aile mevzularımızı konuşmak istemesem ve bugüne kadar bu konularda açıklama yapmaya mesafeli dursam da bugün İbrahim Tatlıses'in benim, annem ve ailem ile ilgili yaptığı açıklamalar korkunç, akıl almaz ve gerçeği yansıtmayan iftiralara döndüğü için açıklama yapmam zaruri bir hale gelmiştir."

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İbrahim Tatlıses ve oğlu birbirine girdi! Ahmet Tatlıses çılgına döndü! “Kimse annemi ‘kara peçeli’ diyerek aşağılayamaz”

"Öncelikle kendisi vurulduğu dönemde, beni kasasını boşaltmak ile suçlamıştır. Hepinizin bildiği gibi İbrahim Tatlıses'in başına bu elim olay geldiğinde ben ameliyat ve tedavi sürecinde İstanbul hatta Almanya'da dahi devamlı hastanede idim. Evinin de bulunduğu şirkete bir kez gittim, muhasebecisi eşliğinde bende anahtarı dahi bulunmayan evi ve kasası açıldı sayım yapıldı, varlıklar' muhasebecisi, şirket müdürü ve şirket çalışanları eşliğinde raporlanarak imzalandı. Buna o dönem herkes şahittir."