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İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü!

İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü. 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:00
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İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü!

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuştu. Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçerken, Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü Elif Su büyüdü.

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İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü!

2 buçuk yaşındaki Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

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İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü!

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

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İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü!

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

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İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR