İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü!

İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su büyüdü. 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...