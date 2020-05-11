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Haberler Galeri İbrahim Erkal aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ilgi odağı oldu!

İbrahim Erkal aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ilgi odağı oldu!

"Canısı", "Çare Gelmez", "Ömrüm" gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran unutulmazlar arasın adını yazdıran İbrahim Erkal aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu. Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata veda eden İbrahim Erkal, sevenlerini yasa boğarken geride 3 acılı evlat bıraktı. Öldüğünde henüz 12 günlük olan kızı Elif Su ise büyüdü. 3 yaşına basan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'yun son hali...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 12:38
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İbrahim Erkal aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ilgi odağı oldu!

Geçirdiği beyin kanaması sonucu genç yaşta sevenlerine veda eden şarkıcı İbrahim Erkal, vefatının üçüncü yılında anılıyor. Birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal'ın ani ölümü hayranlarını acıya boğmuş, ardında 3 çocuk bırakmıştı. İbrahim Erkal vefat ettiğinde henüz 12 günlük olan Elif Su ise büyüdü.

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İbrahim Erkal aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ilgi odağı oldu!

3 yaşına basan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'yun son hali...

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İbrahim Erkal aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ilgi odağı oldu!

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su

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İbrahim Erkal aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ilgi odağı oldu!

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su

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İbrahim Erkal aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ilgi odağı oldu!

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su