İbrahim Erkal aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ilgi odağı oldu!

"Canısı", "Çare Gelmez", "Ömrüm" gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran unutulmazlar arasın adını yazdıran İbrahim Erkal aramızdan ayrılalı 3 yıl oldu. Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata veda eden İbrahim Erkal, sevenlerini yasa boğarken geride 3 acılı evlat bıraktı. Öldüğünde henüz 12 günlük olan kızı Elif Su ise büyüdü. 3 yaşına basan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'yun son hali...