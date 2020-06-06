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Haberler Galeri Hercai'nin oyuncusu usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

Hercai'nin oyuncusu usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

Atv'nin fenomen haline gelen dizisi Hercai, konusuyla dikkat çekerken oyuncu kadrosuyla da gönülleri fethetti. Genç yeteneklerin yanı sıra usta oyuncuları da kadrosunda barındıran Hercai'de Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol aldığını öğrenenler çok şaşırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri çıktı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 15:11
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Hercai'nin oyuncusu usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü GALERİ DEVAM EDİYOR

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen'in babası gibi kardeşi de oyuncu çıktı. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelen Hercai'nin başarılı oyuncularından birinin Şener Şen'in kardeşi olduğunu görenler inanamadı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...

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Hercai'nin oyuncusu usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

KENAN İMİRZALIOĞLU

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Hercai'nin oyuncusu usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU

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Hercai'nin oyuncusu usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU

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Hercai'nin oyuncusu usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

FAHRİYE EVCEN