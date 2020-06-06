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Hercai'nin oyuncusu usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü
Atv'nin fenomen haline gelen dizisi Hercai, konusuyla dikkat çekerken oyuncu kadrosuyla da gönülleri fethetti. Genç yeteneklerin yanı sıra usta oyuncuları da kadrosunda barındıran Hercai'de Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol aldığını öğrenenler çok şaşırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri çıktı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 15:11
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