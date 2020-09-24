Hercai’de neler olacak? Köşeye sıkışan Azize yeniden güç kazanabilecek mi?

Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Hercai izleyicileri ekran başına kilitledi. Azat'ın vurulmasıyla iki aile tekrar karşı karşıya gelirken Miran ve Reyyan aşkları için bir kez daha mücadele etmek zorunda kalacaktır. İşte Hercai'nin merakla beklenen 40'ncı bölümünde yaşanacaklar...