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Hercai’de neler olacak? Köşeye sıkışan Azize yeniden güç kazanabilecek mi?

Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Hercai izleyicileri ekran başına kilitledi. Azat'ın vurulmasıyla iki aile tekrar karşı karşıya gelirken Miran ve Reyyan aşkları için bir kez daha mücadele etmek zorunda kalacaktır. İşte Hercai'nin merakla beklenen 40'ncı bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 12:55
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Hercai’de neler olacak? Köşeye sıkışan Azize yeniden güç kazanabilecek mi?

Azat'ın vurulmasıyla iki aile arasındaki düşmanlık çoğalırken, esrarengiz bir biçimde ortaya çıkan Aslan suçu üstlenmiş ve Azize'yi büyük bir paniğe sürüklemiştir.

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Hercai’de neler olacak? Köşeye sıkışan Azize yeniden güç kazanabilecek mi?

Gözlerden uzak büyüttüğü tek erkek torununun gelişiyle tüm planları bozulan Azize onu geri göndermenin yollarını arar.

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Hercai’de neler olacak? Köşeye sıkışan Azize yeniden güç kazanabilecek mi?

Azat'ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan ise şoktadır. Tam uzaklara gidecekleri sırada Miran'ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez. Ta ki onunla konuşuncaya dek.

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Hercai’de neler olacak? Köşeye sıkışan Azize yeniden güç kazanabilecek mi?

Gerçekleri öğrenmesi ve Miran'ın yanında yer alması uzun sürmez ancak bu kez sınavları çok daha büyüktür.

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Hercai’de neler olacak? Köşeye sıkışan Azize yeniden güç kazanabilecek mi?

Çünkü Hazar dahil tüm aile, bu evliliğin derhal bitmesi gerektiğinde hemfikirdir. Tüm bu yaşananlardan sonra