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Hande Erçel'den Can Yaman resti! 'Kadın ile erkek oyuncular arasındaki eşitsizliği kabul etmiyorum 1,5 milyon TL istiyorum'

Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman ile aynı projede rol alması için teklif götürülen Hande Erçel'den rest geldiği iddiaya edildi. Erçel, Yaman gibi bölüm başı 1.5 milyon TL talep etti. Yapımcılar, bu rakamı fazla bulunca güzel oyuncu "Kadın ile erkek oyuncular arasındaki eşitsizliği kabul etmiyorum" diyerek resti çekti.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 10:53
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Hande Erçel’den Can Yaman resti! ’Kadın ile erkek oyuncular arasındaki eşitsizliği kabul etmiyorum 1,5 milyon TL istiyorum’

Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman'ın yeni projesinden bölüm başı 1.5 milyon TL alacağı iddiası, ortalığı karıştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel’den Can Yaman resti! ’Kadın ile erkek oyuncular arasındaki eşitsizliği kabul etmiyorum 1,5 milyon TL istiyorum’

Yaman'la aynı projede yer alması için teklif götürülen Hande Erçel de bölüm başına aynı ücreti talep etti.

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Hande Erçel’den Can Yaman resti! ’Kadın ile erkek oyuncular arasındaki eşitsizliği kabul etmiyorum 1,5 milyon TL istiyorum’

Ancak kulislerde konuşulanlara göre yapımcılar, güzel oyuncuya bu rakamı vermek istemedi.

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Hande Erçel’den Can Yaman resti! ’Kadın ile erkek oyuncular arasındaki eşitsizliği kabul etmiyorum 1,5 milyon TL istiyorum’

Hande Erçel de "Kadın ile erkek oyuncular arasındaki ücret eşitsizliğini kabul etmiyorum. İki başrol oyuncusu da aynı ücreti almalı" diyerek resti çekti.

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Hande Erçel’den Can Yaman resti! ’Kadın ile erkek oyuncular arasındaki eşitsizliği kabul etmiyorum 1,5 milyon TL istiyorum’

Projenin de son imzaları bu nedenle henüz atılamazken yapımcılar, bir yandan farklı birkaç isimle görüşme yaptı.