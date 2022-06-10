Hande Erçel'den Can Yaman resti! 'Kadın ile erkek oyuncular arasındaki eşitsizliği kabul etmiyorum 1,5 milyon TL istiyorum'

Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman ile aynı projede rol alması için teklif götürülen Hande Erçel'den rest geldiği iddiaya edildi. Erçel, Yaman gibi bölüm başı 1.5 milyon TL talep etti. Yapımcılar, bu rakamı fazla bulunca güzel oyuncu "Kadın ile erkek oyuncular arasındaki eşitsizliği kabul etmiyorum" diyerek resti çekti.