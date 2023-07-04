Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan beklenen hamle geldi! "Umarım sonu Merve Boluğur gibi olmaz"

Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı ardından tatillerine Portofino'da devam etmişti. Aşk dolu görüntüleri basına sızan çiftten İstanbul dönüşünde beklenen hamle geldi. Hande Erçel için, "Umarım sonu Merve Boluğur gibi olmaz" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 04.07.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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