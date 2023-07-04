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Haberler Galeri Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan beklenen hamle geldi! "Umarım sonu Merve Boluğur gibi olmaz"

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan beklenen hamle geldi! "Umarım sonu Merve Boluğur gibi olmaz"

Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı ardından tatillerine Portofino'da devam etmişti. Aşk dolu görüntüleri basına sızan çiftten İstanbul dönüşünde beklenen hamle geldi. Hande Erçel için, "Umarım sonu Merve Boluğur gibi olmaz" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 04.07.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 13:32
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan beklenen hamle geldi! Umarım sonu Merve Boluğur gibi olmaz

Son günlerde kariyerinden çok özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan beklenen hamle geldi! Umarım sonu Merve Boluğur gibi olmaz

Geçtiğimiz günlerde Coldplay'in Milano'daki konserini izlemeye giden ve birlikte ilk paylaşımlarını yapan çift, buradan Portofino'ya geçmişti.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan beklenen hamle geldi! Umarım sonu Merve Boluğur gibi olmaz

İtalyan basınının görüntülediği ünlü çiftin sahilde aşk dolu görüntüleri basına sızmıştı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan beklenen hamle geldi! Umarım sonu Merve Boluğur gibi olmaz

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan beklenen hamle geldi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan beklenen hamle geldi! Umarım sonu Merve Boluğur gibi olmaz

Çift sonunda sosyal medyada birbirini takip etmeye başladı.