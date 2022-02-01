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Haberler Galeri Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den şok karar! Askıya aldı

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den şok karar! Askıya aldı

Hadise ile evlilik hazırlıkları yapan Mehmet Dinçerler, son dönemde şirket borçlarıyla gündem oldu. Ailesine ait üç şirkete borçları nedeniyle ocak ayında konkordato atanmış, bunun üzerine Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük aileyi karıştırmıştı. Bir yandan evlilik hazırlığı yapan iş insanı çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabını askıya aldı.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 10:06
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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’den şok karar! Askıya aldı

Bir süredir şirket borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşadığı iddia edilen iş insanı Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabını kapattı.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’den şok karar! Askıya aldı

40 BİN DOLARLIK YÜZÜK ÇOK KONUŞULDU

Geçtiğimiz günlerde Hadise'ye yaptığı evlilik teklifiyle çok konuşulan Mehmet Dinçerler'in iş hayatında sıkıntılı günler yaşadığı iddia edildi.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’den şok karar! Askıya aldı

Hadise ve uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’den şok karar! Askıya aldı

Romantik bir teklifte bulunan Dinçerler sevgilisine 40 bin dolar değerinde bir Tektaş hediye etti.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’den şok karar! Askıya aldı

Hadise, evlilik teklifini "Bölümümüz şimdi başlıyor" videosuyla duyurdu. Hadise'nin yüzüğü çok konuşuldu.