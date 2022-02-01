Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den şok karar! Askıya aldı

Hadise ile evlilik hazırlıkları yapan Mehmet Dinçerler, son dönemde şirket borçlarıyla gündem oldu. Ailesine ait üç şirkete borçları nedeniyle ocak ayında konkordato atanmış, bunun üzerine Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük aileyi karıştırmıştı. Bir yandan evlilik hazırlığı yapan iş insanı çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabını askıya aldı.