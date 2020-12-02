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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan kafa karıştıran ayrılık açıklaması

Sürpriz aşklarıyla bu yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın önümüzdeki yaz evlenmeleri beklenirken kötü haber geldi. Hadise'nin koronavirüse yakalanmasının ardından evlerini ayıran ikilinin ayrıldıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarıyla ilgili kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.12.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 09:35
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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan kafa karıştıran ayrılık açıklaması

Geçen hafta koronavirüse yakalanan ve sevgilisinin yanından ayrılıp evine geçen Hadise, kendisini karantinaya almıştı.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan kafa karıştıran ayrılık açıklaması

Bu yaz evlenecekleri konuşulan ikili ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan kafa karıştıran ayrılık açıklaması

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı haberleri sonrası çiftin hayranları oldukça üzülmüş, evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan kafa karıştıran ayrılık açıklaması

KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA GELDİ

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından Hadise ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran bir açıklama geldi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım’dan kafa karıştıran ayrılık açıklaması

KONUŞMAMA KARARI ALDILAR

İddialar üzerine Günaydın'ın ulaştığı Hadise ve Kaan, konuyla ilgili olumlu veya olumsuz açıklama yapmama kararı aldıklarını söyledi.