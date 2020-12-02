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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise ve Kaan Yıldırım’dan kafa karıştıran ayrılık açıklaması Hadise ve Kaan Yıldırım’dan kafa karıştıran ayrılık açıklaması
Sürpriz aşklarıyla bu yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın önümüzdeki yaz evlenmeleri beklenirken kötü haber geldi. Hadise'nin koronavirüse yakalanmasının ardından evlerini ayıran ikilinin ayrıldıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarıyla ilgili kafa karıştıran bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 09:35
Geçen hafta koronavirüse yakalanan ve sevgilisinin yanından ayrılıp evine geçen Hadise, kendisini karantinaya almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu yaz evlenecekleri konuşulan ikili ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.
Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı haberleri sonrası çiftin hayranları oldukça üzülmüş, evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.
KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA GELDİ
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından Hadise ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran bir açıklama geldi.
KONUŞMAMA KARARI ALDILAR
İddialar üzerine Günaydın'ın ulaştığı Hadise ve Kaan, konuyla ilgili olumlu veya olumsuz açıklama yapmama kararı aldıklarını söyledi.