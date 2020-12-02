Hadise ve Kaan Yıldırım’dan kafa karıştıran ayrılık açıklaması

Sürpriz aşklarıyla bu yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın önümüzdeki yaz evlenmeleri beklenirken kötü haber geldi. Hadise'nin koronavirüse yakalanmasının ardından evlerini ayıran ikilinin ayrıldıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarıyla ilgili kafa karıştıran bir açıklama geldi.