18 Aralık 2021, Cumartesi
Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya milyonları şaşırttı! Hakkındaki gerçek pes dedirtti
Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle ekrana damga vurdu. İlgiyle izlenen dizi izleyicileri ekran başına kilitlerken oyuncular da mercek altına alındı. Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Özkaya, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın yaşı...
Giriş Tarihi: 18.12.2021 16:21
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