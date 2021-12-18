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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya milyonları şaşırttı! Hakkındaki gerçek pes dedirtti

Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle ekrana damga vurdu. İlgiyle izlenen dizi izleyicileri ekran başına kilitlerken oyuncular da mercek altına alındı. Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Özkaya, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın yaşı...

Giriş Tarihi: 18.12.2021 16:21
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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya milyonları şaşırttı! Hakkındaki gerçek pes dedirtti

Gönül Dağı dizisine oyunculuğuyla damga vuran Ecem Özkaya, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Bir çocuk annesi olan Özkaya'nın yaşı ise herkesi şaşırttı.

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya milyonları şaşırttı! Hakkındaki gerçek pes dedirtti

İşte Ecem Özkaya başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı...

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya milyonları şaşırttı! Hakkındaki gerçek pes dedirtti

Öykü Karayel - 20 Ağustos 1990

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya milyonları şaşırttı! Hakkındaki gerçek pes dedirtti

Can Bonomo - 16 Mayıs 1987

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya milyonları şaşırttı! Hakkındaki gerçek pes dedirtti

İbrahim Çelikkol - 14 Şubat 1982