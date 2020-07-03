Gençliğim Eyvah’ta Arif’in planları ters tepiyor! Çavi ve Zola’dan kurtulmaya çalışırken…

İlk iki bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gençliğim Eyvah'ın 4'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. Çavi ve Zola'dan kurtulmak için harekete geçen Arif'in planları bir kez daha ters tepiyor. Azra'ya kendisini affettirmenin yollarını arayan Ahmet ise masumiyetini kanıtlamanın yollarını arıyor. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra'nın gönlünü kazanabilecek midir? İşte Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...