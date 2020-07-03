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Gençliğim Eyvah’ta Arif’in planları ters tepiyor! Çavi ve Zola’dan kurtulmaya çalışırken…

İlk iki bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gençliğim Eyvah'ın 4'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. Çavi ve Zola'dan kurtulmak için harekete geçen Arif'in planları bir kez daha ters tepiyor. Azra'ya kendisini affettirmenin yollarını arayan Ahmet ise masumiyetini kanıtlamanın yollarını arıyor. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra'nın gönlünü kazanabilecek midir? İşte Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 17:51
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Gençliğim Eyvah’ta Arif’in planları ters tepiyor! Çavi ve Zola’dan kurtulmaya çalışırken…

Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır.

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Gençliğim Eyvah’ta Arif’in planları ters tepiyor! Çavi ve Zola’dan kurtulmaya çalışırken…

Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar.

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Gençliğim Eyvah’ta Arif’in planları ters tepiyor! Çavi ve Zola’dan kurtulmaya çalışırken…

Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir. Veysi'nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur.

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Gençliğim Eyvah’ta Arif’in planları ters tepiyor! Çavi ve Zola’dan kurtulmaya çalışırken…

Ahmet, Azra'ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer.

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Gençliğim Eyvah’ta Arif’in planları ters tepiyor! Çavi ve Zola’dan kurtulmaya çalışırken…

Ahmet, Azra'nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra'nın gönlünü kazanabilecek midir?